CATL und Ford kündigen globale strategische Zusammenarbeit zur weltweiten Förderung von Elektrofahrzeugen an

Ningde, China (ots/PRNewswire) -



- CATL und Ford vereinbaren eine globale strategische Zusammenarbeit bei der

Batterieversorgung in Nordamerika, Europa und China

- Die beiden Unternehmen beabsichtigen, gemeinsam neue Geschäftsmöglichkeiten

auf der ganzen Welt zu erkunden, um EVs weltweit zu fördern

- Im Rahmen separater Vereinbarungen wird CATL Lithium-Eisen-Phosphat

(LFP)-Batteriepacks für den nordamerikanischen Ford Mustang Mach-Es im

nächsten Jahr und den nordamerikanischen F-150 Lightning Anfang 2024 liefern

und damit noch mehr Kapazitäten für die von Kunden gewünschten Produkte mit

hoher Nachfrage schaffen



Contemporary Amperex Technology Co., Limited ("CATL") und Ford Motor Company

("Ford") gaben heute eine unverbindliche Absichtserklärung bekannt, die eine

globale strategische Zusammenarbeit einschließlich der Lieferung von Batterien

in China, Europa und Nordamerika vorsieht.