Stiftung Appell des Gewissens ehrt Robert Kraft, Gründer, Vorsitzender und CEO der Kraft-Gruppe, und Jean-Paul Agon, Vorsitzender der L'Oréal-Gruppe, bei den 57. jährlichen Appell des Gewissens Awards

NEW YORK, 22. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Stiftung Appell des Gewissens , eine interreligiöse Organisation, die sich für Religionsfreiheit und Menschenrechte einsetzt, und ihr Präsident und Gründer, Rabbi Arthur Schneier, werden den Appeal of Conscience Award 2022 an Robert Kraft, Gründer, Vorsitzender und CEO der Kraft-Gruppe, und Jean-Paul Agon, Vorsitzender der L'Oréal-Gruppe, bei der 57. jährlichen Verleihung der Appeal of Conscience Awards am Montag, den 19. September 2022, im The Pierre Hotel in New York überreichen.