Water Ways gibt eine Privatplatzierung von Wandelschuldverschreibungen und Optionsscheinen im Wert von 746.000 $ bekannt

TORONTO, 22. Juli 2022 -- Water Ways Technologies Inc. (TSXV: WWT) (FRA: WWT) ("Water Ways" oder das "Unternehmen"), ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der landwirtschaftlichen Erzeugern Lösungen für die Wasserbewässerung anbietet, gibt im Anschluss an seine kürzlich angekündigte (siehe Pressemitteilungen vom 27. Juni 2022) Privatplatzierung (die "Finanzierung") bekannt, vorbehaltlich des Erhalts aller behördlichen Genehmigungen und der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange, den Abschluss der Finanzierung von 746 Einheiten (die "CD-Einheiten") zu einem Preis von 1.000 CAD$ pro CD-Einheit mit einem Bruttoerlös von 746.000 CAD$ (der "CD-Bruttoerlös"). Jede CD-Einheit besteht aus einer unbesicherten Wandelschuldverschreibung (jeweils eine "Wandelschuldverschreibung") mit einem Nennwert von 1.000 CAD$ (der "Zeichnungspreis") und 2.857 Warrants zum Kauf von Stammaktien (jeweils ein ganzer Warrant zum Kauf von Stammaktien, ein "CD-Warrant"), wobei jeder CD-Warrant gegen Zahlung von zusätzlichen 0,45 CAD$ in eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") bis zum 22. Juli 2024 ausgeübt werden kann. Im Rahmen der Finanzierung wird das Unternehmen insgesamt 2.131.429 CD-Warrants ausgeben.

Wenn die Gesellschaft den Zeichnungspreis nicht bis zum 22. Juli 2024 (die "Laufzeit") zurückzahlt, verlängert sich die Laufzeit um weitere 12 Monate (das "geänderte Fälligkeitsdatum") und die Gesellschaft ist verpflichtet, eine einmalige Strafzahlung in Höhe von 10 % des Zeichnungspreises zu leisten, der am Ende der Laufzeit noch aussteht und nicht zurückgezahlt wurde. Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem jährlichen Zinssatz von 8 % verzinst, der vierteljährlich ausschließlich in bar zu zahlen ist.

Die Wandelschuldverschreibungen können nach Wahl des Inhabers auch in Stammaktien zu einem Wandlungspreis von 0,35 CAD$ pro Stammaktie (der "Wandlungspreis") umgewandelt werden, sofern nach dem 23. November 2022 (dem "Abschlussdatum") der volumengewichtete Durchschnittspreis ("VWAP") der Stammaktien an zehn aufeinander folgenden Handelstagen 0,525 CAD beträgt, 2022 (das "Abschlussdatum") der volumengewichtete Durchschnittspreis ("VWAP") der Stammaktien an 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,525 CAD$ oder mehr beträgt, kann das Unternehmen nach schriftlicher Mitteilung an die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen die Umwandlung der Wandelschuldverschreibungen auf das Datum verschieben, das 30 Tage nach dem Datum dieser schriftlichen Mitteilung liegt.