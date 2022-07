DWS beteiligt sich an der Deutschen GigaNetz

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) -- DWS wird neben InfraRed Capital Partners zweiter Großinvestor der DeutschenGigaNetz GmbH- DWS: "Greenfield-Ansatz der Deutschen GigaNetz ist die überzeugendsteStrategie in einem Markt, der mehr Investitionen benötigt, um dieDigitalisierung in Deutschland voranzutreiben."- Deutsche GigaNetz bietet zukunftsorientierte Internet-Infrastruktur underweitert ihre bisherigen AusbauzieleDie DWS Group (DWS), einer der weltweit führenden Vermögensverwalter, erwirbtAnteile an der Deutschen GigaNetz GmbH. Die Gründer sowie der bisherigeHauptinvestor, ein Fonds von InfraRed Capital Partners (InfraRed), bleibenweiterhin als Anteilseigner bestehen. InfraRed verwaltet einEigenkapitalfondsvolumen von rund $ 12 Mrd. und plant, seine Beteiligung an derDeutschen GigaNetz noch weiter zu erhöhen. Der internationaleInfrastruktur-Vermögensverwalter ist mehrheitlich im Besitz von SLC Management,dem institutionellen und alternativen Asset Management-Bereich der Sun LifeFinancial Inc. Aufgrund der jeweiligen Größe des Mehrheitsaktionärs von der DWS,der Deutschen Bank AG, und der Muttergesellschaft von InfraRed, der Sun LifeFinancial Inc., ist noch die Genehmigung der Transaktion durch die EuropäischenKommission notwendig."Mit DWS und InfraRed haben wir zwei sehr große und erfahrene Investoren für einlangfristiges Wachstum an unserer Seite, die es uns durch die zugesagtenInvestments ermöglichen, den ursprünglichen Businessplan deutlich zuübertreffen. Mit einem geplanten Investitionsvolumen von 3 Mrd. Euro war esbislang unser Ziel, mehr als eine Millionen Haushalte mit FTTH (Fiber To TheHome), also einem Glasfaseranschluss direkt bis in die Wohnung des Kunden, zuverlegen", erklärt Jan Georg Budden, CEO der Deutschen GigaNetz GmbH. "Dankunserer Investoren, der hervorragenden Leistungen des gesamten DeutscheGigaNetz-Teams und unserer Partner haben wir in den letzten zwei Jahren dieUnternehmensziele bereits deutlich übertroffen. Diese starke Entwicklung werdenwir fortsetzen. Schon heute haben wir Kooperationen mit über 100 Städten undGemeinden sowie den beiden Gigabit-Regionen Heilbronn-Franken undFrankfurtRheinMain für den flächendeckenden Ausbau von hochwertigenGlasfasernetzen vereinbart. Davon profitieren Privatkunden und Unternehmenebenso wie öffentliche Einrichtungen und Netzbetreiber."Thomas Kalthöfer, Senior Principal für Infrastrukturinvestitionen bei der DWS,hält den Greenfield-Ansatz auf Basis der hochentwickelten, voll skalierbaren