Wirtschaft Arbeitsmarktexperten sehen Potenzial im "Bürgergeld"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Einzelne Punkte des geplanten "Bürgergeldes" könnten zu einer nachhaltigeren Arbeitsmarktintegration von Arbeitslosengeldempfängern führen. Zu dieser Einschätzung kommen der Ökonom Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und Jürgen Schupp, Sozialwissenschaftler am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW).



Die Idee von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), 150 Euro monatlich als Anreiz für Weiterbildungen zu zahlen, könne bei der Gruppe der schwer vermittelbaren Arbeitslosen hilfreich sein, sagte Brücker der "Welt am Sonntag". Andere Punkte des Bürgergeldes, wie beispielsweise die geplante Abschaffung des Vermittlungsvorrangs, könnten mehr Menschen in Arbeit bringen, so Schupp. "Das eröffnet mehr und umfassendere Chancen für Umschulung und Nachqualifizierung", sagte er.