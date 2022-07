FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Hessische Rundfunk (HR) hat im vergangenen Jahr einen operativen Verlust von fast 70 Millionen Euro angehäuft - und damit deutlich weniger als zunächst angenommen. Bei dem unbereinigten Ergebnis war der öffentlich-rechtliche Sender von einem deutlich stärkeren Minus von rund 115 Millionen Euro ausgegangen. Das Jahresergebnis teilte der HR am Freitag in seiner Hauptversammlung mit.

HR-Intendant Florian Hager sagte mit Blick in die Zukunft, die Organisation des Senders müsse sich weiter anpassen. Das heiße auch, dass man weniger selbst produzieren und mehr in Auftrag geben werde. "Im Klartext bedeutet das am Ende, dass der HR kleiner werden wird und flexibler werden wird."