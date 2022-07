DAX - Weiter in Seitwärtsbewegung

Am Vortag hieß es im Insight: "Nach dem starken vorherigen Kursanstieg und dem Ausbruch nach oben aus dem fallenden Trendkanal, ist nun ein Rücklauf bis zur oberen Trendkanalbegrenzung bei etwa 13.100 Punkten und dann ein erneuter Anstieg wahrscheinlich. Sollte der DAX doch weiter tiefer fallen, wäre die Unterstützung im Bereich von 13.000 Punkten wohl die nächste Anlaufmarke. Wahrscheinlich testet der DAX aber lediglich die Ausbruchsstelle an und steigt dann wieder an, um den 50er-EMA erneut anzugreifen. Im Bereich von 13.100/13.120 Punkten könnte eine Long-Position erwogen werden."

Das hat in etwa gepasst. Die Trendkanalbegrenzung wurde angetestet, der DAX prallte hier wieder nach oben ab. Wichtiger noch, der DAX zeigte damit weitere Stärke und befindet sich aktuell wohl nur in einer Korrektur im kurzfristigen Aufwärtstrend. Mit in der Folge weiter steigenden Kursen.