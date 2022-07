Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere handeln: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

Ask 10,15

Ask 10,15

Ask 9,20

Ask 9,20

So oder so: die Kosten für Gas explodieren in Deutschland weiter - völlig unklar ist, wieviel Gas Putin nächste Woche durch Nord Stream 1 schickt, weil immer noch unklar ist, wo die berüchtigte Turbine ist! Gazprom meldet heute, dass man mehfach Siemens um die Rückgabe der Turbine gebeten habe. Die Farce darum bringt nun plötzlich eine andere Option ins Spiel, falls Putin kein Gas mehr leifern sollte: die schon "tot geglaubte" Pipeline Nord Stream 2 könnte teilweise doch zum Einsatz kommen. Heute hat die Bunderegierung offiziell Uniper gerettet - andere Gas-Anbieter können nun 90% ihrer Mehrkosten an die Konsumenten weiter geben. Das alles zusätzlich zu den ohnehin schon anstehenden Nachzahlungen für die Haushalte. Nicht nur die deutsche, sondern auch die amerikanische Wirtschaft steuert, wie die heutigen Einkaufsmanagerinidzes gezeigt haben, auf eine Rezession zu..

So oder so: die Kosten für Gas explodieren in Deutschland weiter - völlig unklar ist, wieviel Gas Putin nächste Woche durch Nord Stream 1 schickt, weil immer noch unklar ist, wo die berüchtigte Turbine ist!

Disclaimer