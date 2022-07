(neu: Aussagen aus Pressekonferenz zu Ersatzbeschaffungskosten und Gazprom, Aktienreaktion aktualisiert)

BERLIN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Bundesregierung und der angeschlagene Düsseldorfer Energiekonzern Uniper haben sich auf ein milliardenschweres Rettungspaket geeinigt. Dieses sieht auch den Einstieg des Bundes vor, wie Uniper am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Das Paket enthält mehrere Instrumente: Vorgesehen ist zum Beispiel eine Kapitalerhöhung, nach der der Bund 30 Prozent an Uniper halten wird. Außerdem soll ein Pflichtwandel-Instrument ausgegeben sowie die bestehende KfW-Kreditlinie aufgestockt und in ihrer Verwendung ausgeweitet werden. Trotz dieser Maßnahmen türmen sich bei dem im MDax der mittelgroßen Unternehmen gelisteten Konzern aber in den kommenden Wochen weitere Verluste in Milliardenhöhe auf, weil die fehlenden russischen Gaslieferungen zu höheren Preisen am Markt beschaffen werden müssen.

Unternehmenschef Klaus-Dieter Maubach schätzt die Kosten für die Ersatz-Beschaffungsmengen bis Ende August auf 4,5 Milliarden Euro, sagte er in einer Pressekonferenz in Düsseldorf. Der September würde weitere 1,7 Milliarden Euro kosten. Anschließend soll das Umlageverfahren der Bundesregierung greifen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Freitag eine Umlage an alle Gaskunden angekündigt. Die Umlage werde am 1. Oktober oder am 1. September kommen.

Der Aktienkurs von Uniper sackte im Laufe des Freitags um mehr als ein Drittel auf ein weiteres Rekordtief bei unter 7 Euro ab. Aktionären steht durch den Einstieg des Bundes eine massive Anteilverwässerung ins Haus. Am Vormittag hatte der Kurs noch um bis zu 11,4 Prozent zugelegt. Das Papier des Mehrheitsaktionärs Fortum knickte an der finnischen Börse um mehr als 8 Prozent.

"Letztendlich setzt sich doch noch die Erkenntnis durch, wie stark der Anteil der Aktionäre durch die Staatsrettung verwässert wird - selbst wenn der Rahmen weitgehend den Erwartungen entspricht", urteilte Marktexperte Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel. Andere Beispiele einer teilweisen Verstaatlichung wie die Commerzbank oder Lufthansa zeigten bereits eindrucksvoll, wie wenig für den Aktionär am Ende übrig bleibe.

Uniper hatte vor zwei Wochen staatliche Hilfen beantragt. Das Unternehmen muss wegen der Drosselung der russischen Lieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 teureres Gas am Markt einkaufen, um Verträge zu erfüllen. Das führt zu Liquiditätsproblemen. Der Konzern spielt eine zentrale Rolle für die deutsche Energieversorgung und beliefert über 100 Stadtwerke und Industrieunternehmen.