In Budapest schloss der Bux den Handel mit einem Aufschlag von 0,71 Prozent auf 42 327,67 Zähler. Umsatzstärkste Titel waren dort die Titel der OTP Bank mit plus 1,3 Prozent, während jene des Ölkonzerns MOL 1,4 Prozent gewannen. Bei Richter Gedeon hingegen gab es einen Abschlag von 0,7 Prozent. Die Aktien des Baustoff-Herstellers Masterplast fielen um 2,5 Prozent nach einem Kurssprung am Vortag.

Die deutlichsten Kursgewinne lieferte die Moskauer Börse. Der RTS-Index erholte sich nach einem Kursrutsch am Vortag um 1,69 Prozent auf 1161,47 Punkte. Die russische Notenbank hat ihre Geldpolitik trotz der anhaltenden westlichen Sanktionen weiter gelockert und dies deutlich. Der Leitzins sinkt um 1,5 Prozentpunkte auf 8,0 Prozent, wie die Zentralbank mitteilte. Es ist die fünfte Zinssenkung in Folge. Analysten hatten mit einer Reduzierung gerechnet, allerdings lediglich auf 9,0 Prozent.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Freitag überwiegend mit positiven Vorzeichen geschlossen. Die Aktienmärkte in Budapest, Warschau und Moskau konnten zulegen, lediglich in Prag ging es nach unten.

