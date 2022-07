Rumänien stimmt Nato-Beitritt von Schweden und Finnland zu

BUKAREST (dpa-AFX) - Rumänien hat dem Beitritt von Schweden und Finnland zur Nato zugestimmt. Staatspräsident Klaus Iohannis unterzeichnete am Freitag das diesbezügliche Ratifizierungsgesetz, teilte die Präsidentschaftskanzlei in Bukarest mit. Beide Kammern des Parlaments hatten es am Mittwoch ohne Gegenstimmen gebilligt.

Schweden und Finnland hatten nach dem russischen Angriff auf die Ukraine die Aufnahme in die westliche Verteidigungsallianz beantragt. Bisher waren sie neutral. Auch Bundestag und Bundesrat stimmten dem Beitritt bereits zu. Rumänien gehört der Nato seit 2004 an./gm/DP/he