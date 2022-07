WALLIX WIRD ALS LEADER IM MAGIC QUADRANT(TM) 2022 FÜR PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT AUSGEZEICHNET

Paris (ots/PRNewswire) - Hervorgehoben für die Vollständigkeit der Vision und

WALLIX (https://www.wallix.com/de/) , (Euronext ALLIX) der europäische Anbieter

von Cybersicherheitssoftware und Experte für Zugangs- und Identitätssicherung ,

gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Gartner® als Leader im Magic

Quadrant(TM) for Privileged Access Management (PAM) für sein Angebot PAM4ALL

positioniert wurde. Die Bewertung basierte auf spezifischen Kriterien, die die

Vollständigkeit der Zielsetzung und Vision sowie die Fähigkeit des Unternehmens

zur Umsetzung analysierten.



PAM4ALL-Vision





WALLIX setzt seine Vision PAM4ALL ("PAM for all") um, die darin besteht, dasVersprechen einer sicheren digitalen Transformation für alle zu erfüllen. Siebefasst sich insbesondere mit den neuen digitalen Herausforderungen, wie denRisiken im Zusammenhang mit der Demokratisierung von Remote- und Hybridarbeit,der zunehmenden Nutzung von Cloud-Diensten, der Entwicklung von Smart Cities undder Automatisierung im industriellen Umfeld und bei Finanzdienstleistungen.Um diese Vision zu verwirklichen, hat WALLIX PAM4ALL eingeführt, eineeinheitliche Lösung, die alle WALLIX-Technologien kombiniert und über dieSicherung privilegierter Konten hinausgeht. PAM4ALL sichert alle exponiertenBenutzer und Endpunkte nach dem Prinzip der geringsten Privilegien.WALLIX PAM4ALL bietet einen Mehrwert für alle vertikalen Branchen und ganzbesonders für die wichtigsten Sektoren wie die Industrie.Laut Gartner® "liefern die führenden PAM-Leaders ein umfassendes Toolset für dieVerwaltung von privilegiertem Zugang. Diese Anbieter haben erfolgreich einensignifikanten Kundenstamm und Umsatzstrom aufgebaut und verfügen über eine hoheBewertung ihrer Rentabilität sowie ein stabiles Umsatzwachstum. Die führendenAnbieter weisen auch eine überlegene Vision und Umsetzung der erwartetenAnforderungen in Bezug auf Technologie, Methodik oder Form der Bereitstellungauf. Diese "Leaders" weisen in der Regel eine hohe Kundenzufriedenheit mit denPAM-Funktionen und/oder dem zugehörigen Service und Support auf.Magic Quadrant(TM) 2022 für Privileged Access ManagementMagic-Quadrant-Berichte sind der Höhepunkt einer strengen, faktenbasiertenRecherche in spezifischen Märkten und bieten einen umfassenden Überblick überdie relativen Positionen der Anbieter in Märkten mit hohem Wachstum undausgeprägter Anbieterdifferenzierung.Die Anbieter werden hierbie in vier Quadranten eingeteilt: Leaders, Challengers,