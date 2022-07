Straubing (ots) - Am Freitag hatte Scholz seinen Draghi-Moment, auch erformulierte seine zentrale Botschaft auf Englisch und bemühte eineFußball-Hymne: You never walk alone, du bist nicht allein.Das richtete sich zum einen an die Bürger, denen er verkünden musste, dass auchsie über weiter steigende Preise ihren Beitrag zur Uniper-Rettung werden leistenmüssen. Doch er versprach zugleich weitere Entlastungen, eine Wohngeldreform,das Bürgergeld zum 1. Januar und den Schutz von Verbrauchern und Mietern vorKündigungen. Und er sagte das mit einer Autorität in der Stimme, mit der er vorallem die FDP wissen lassen wollte: Ich bin der Chef. Die BegriffeSchuldenbremse und Steuererhöhungen hat er zwar nicht in den Mund genommen. Doches ist klar, welche Debatten auf die Ampel zukommen.Scholz' Botschaft richtete sich auch an den russischen Präsidenten WladimirPutin, der mit der Hand am Gashahn seinen Psychokrieg gegen Deutschland und denWesten führt: Wir stehen zusammen und lassen uns nicht erpressen. Damit dieBürger dem Kanzler aber auch mehrheitlich in seinem Kurs folgen, wird seineRegierung hart arbeiten müssen statt zu zanken. Und das heißt: Scholz mussführen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/5279774OTS: Straubinger Tagblatt