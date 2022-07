Shanghai Electric New Energy Development gegründet, um die Expansion des grünen und kohlenstoffarmen Geschäfts zu beschleunigen

Mit dem Inlandsmarkt als erstem Expansionsgebiet und einem Blick auf die internationalen Märkte wird sich Shanghai Electric New Energy Development für den Aufbau einer umfassenden Dienstleistungsplattform für die Zukunft der erneuerbaren Energien engagieren, indem es Wind-, Solar-, Speicher-, Wärme- und Wasserstoffprojekte entwickelt und das integrierte Geschäft von Quelle, Netz, Last und Speicherung ausbaut. Auf der Grundlage der Plattform plant das Unternehmen, integrierte Lösungen zu entwickeln, die sich auf die Optimierung von Systemen, optimierte Anlagen und intelligente Kontrollsysteme konzentrieren und die qualitätsorientierte Entwicklung des Geschäftsbereichs erneuerbare Energien der Shanghai Electric Group unterstützen.

Die Einrichtung der Stelle für erneuerbare Energien ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Das neue Unternehmen hat eine Gesamtinvestition von 3 Milliarden RMB erhalten, davon 2 Milliarden RMB von der Shanghai Electric Group und 1 Milliarde RMB von der Shanghai Electric Wind Power Group, und hat sich zum Ziel gesetzt, der am besten integrierte und innovativste Anbieter von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien und von Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus zu werden.

SHANGHAI, 22. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Die Einweihungsfeier der Shanghai Electric New Energy Development Co., Ltd. fand am 15. Juli statt und markierte die beschleunigte Expansion und das Wachstum des grünen, kohlenstoffarmen Geschäfts von Shanghai Electric.

