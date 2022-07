Wirtschaft EZB-Präsidentin Lagarde verspricht Preisstabilität

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - EZB-Präsidentin Christine Lagarde bekräftigt, die hohe Inflation im Euroraum mit allen Mitteln bekämpfen zu wollen. "Uns ist bewusst, dass in Europa große Unsicherheit herrscht, nicht zuletzt wegen des Kriegs und der Energiepreise", schreibt die Chefin der Europäischen Zentralbank in einem Beitrag für die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben).



"Wir werden die Leitzinsen so lange anheben, wie es erforderlich ist, um die Inflation auf unseren Zielwert zurückzuführen." Die EZB strebt eine Inflation von zwei Prozent an, in Deutschland lag die Preissteigerung im Juni jedoch bei 7,6 Prozent. "Die Inflation ist zu hoch. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat die Energiekosten und die Preise für Agrarprodukte in die Höhe getrieben", beschreibt Lagarde die Lage.