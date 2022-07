Huawei veröffentlicht 6 Szenario-spezifische Speicherlösungen für das Finanzwesen

Singapur (ots/PRNewswire) - Auf dem Huawei Intelligent Finance Summit 2022

Finanzkunden beim Aufbau einer datenzentrierten, vertrauenswürdigen

Speichergrundlage helfen.



Anlässlich seiner Keynote erklärte Dr. Peter Zhou, Präsident der IT-Produktreihe

von Huawei, wie Daten der Katalysator für Innovationen im Finanzbereich sind.

Des Weiteren wies er auf die vier großen Herausforderungen der Datenspeicherung

hin:





- Es werden ständig neue Datenanwendungen generiert, die sich von herkömmlichenDatenbankanwendungen zu verteilten Datenbanken, Big Data und KI-Anwendungenweiterentwickeln.- Das enorme Datenwachstum erfordert eine schnellere Datenanalyse und-verarbeitung in Echtzeit.- Aufgrund der Auswirkungen von Katastrophen und Virenangriffen aufwirtschaftliche Verluste ist der Datenschutz unverzichtbar geworden.- Grüne und energieeffiziente Technologie ist ein Muss für moderne Speicher.Huawei konzentriert sich auf sechs wichtige Datenszenarien, unter anderemProduktion und Transaktion, Datenanalyse und Datensicherung, und entwickeltinnovative Speicherlösungen, die als zuverlässige und effiziente Datengrundlagefür Finanzkunden dienen.Beschleunigung von Produktion und TransaktionDer All-Flash-Speicher OceanStor Dorado (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3601329-1&h=2539302312&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3601329-1%26h%3D1915448216%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fe.huawei.com%252Fen%252Fproducts%252Fstorage%252Fall-flash-storage%26a%3DOceanStor%2BDorado%2Ball-flash%2Bstorage&a=All-Flash-Speicher+OceanStor+Dorado) verbessert sowohl die NAS- alsauch die SAN-Fähigkeiten und erreicht eine Latenz von nur 0,05 ms, um dieKernbankdienste um das Dreifache und die Verarbeitung von kleinen Massendateienbeim Datenaustausch um 100 % zu beschleunigen.Beschleunigung der DatenanalyseDer OceanStor Pacific HDFS-Speicher verwendet eine entkoppelteStorage-Compute-Architektur, die auf innovative Weise die Konvergenz vonDatenformaten für Data Lakes und Data Warehouses unterstützt. So können Datendirekt nach dem Import in einen Datenpool (Data Lake) abgefragt werden. Diesermöglicht Big-Data-Analysen in Echtzeit von T+1 (heute + 1 Tag) bis T+0 mit