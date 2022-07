Die Abkommen wurden von Guterres und Vertretern der Türkei, Russlands und der Ukraine unterzeichnet. Verteidigungsminister Sergej Schoigu reiste aus Moskau an, aus Kiew Infrastrukturminister Olexander Kubrakow. Die Kriegsparteien unterzeichneten ihre Abkommen getrennt voneinander und nacheinander. Die Einigung "eröffnet den Weg für umfangreiche kommerzielle Lebensmittelexporte aus drei entscheidenden ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer - Odessa, Tschornomorsk und Juschnyj", lobte Guterres. Er mahnte zugleich, alle Seiten müssten nun ihren Verpflichtungen nachkommen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nannte den Tag "historisch".

Die Europäische Union stockte unterdessen ihre Finanzhilfe zur Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte am Freitag offiziell um 500 Millionen Euro auf insgesamt 2,5 Milliarden Euro auf. Bereits am Donnerstagabend war ein siebtes Sanktionspaket gegen Russland in Kraft getreten. An einigen Stellen lockerte die EU ihre Sanktionen jedoch auch - etwa beim Export von Flugzeugtechnik nach Russland.

Ukrainische Getreideausfuhren werden von Istanbul aus überwacht

Die Häfen der Ukraine, des fünftgrößten Getreideexporteurs der Welt, waren seit Kriegsbeginn blockiert. Rund 20 Millionen Tonnen Getreide konnten zuletzt nicht exportiert werden. Kiew und der Westen machten Moskau dafür verantwortlich, dass die weltweite Versorgung mit Getreide litt. Russland weist dies zurück. Die Ukraine wollte ihre Häfen aus Angst vor russischen Attacken nicht von Minen befreien.

Vereinbart wurde nun ein humanitärer Korridor zwischen der Ukraine und dem Bosporus - der Meerenge zwischen Schwarzem Meer und Mittelmeer. Demnach wird der Export von einem gemeinsamen Koordinationszentrum mit Vertretern der Vereinten Nationen, Russlands der Ukraine sowie der Türkei in Istanbul überwacht. Ein ranghoher UN-Funktionär nannte das Zentrum den "Herzschlag der Operation". Der Export betrifft zudem nicht nur Getreide, sondern auch Lebensmittel, Dünger und Ammoniak.