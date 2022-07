NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag nach einem schwankenden Verlauf wieder unter die Marke von 1,02 US-Dollar gefallen. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0193 Dollar und damit in der Mitte der Tagesspanne, die von 1,0130 bis 1,0255 Dollar reichte. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zwischenzeitlich auf 1,0190 (Donnerstag: 1,0199) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9814 (0,9805) Euro.

Daten zur Unternehmensstimmung prägten das Handelsgeschehen. Erst schickte der Einkaufsmanagerindex des Marktforschers S&P Global aus der Eurozone den Euro auf Talfahrt, im Verlauf wurde dann aber umgekehrt der US-Dollar belastet von den entsprechenden Indizes aus den USA. Beide zeichneten ein enttäuschendes Bild, und so relativierte sich der Einfluss letztlich wieder. Der Euro stand zuletzt etwas unter seinem Vortagsniveau.