TAAT erhält dritte Nachbestellung von britischem Distributor

Als Ergebnis des anhaltenden Erfolgs von TAAT bei erwachsenen Rauchern im Vereinigten Königreich hat das Unternehmen seine dritte TAAT-Nachbestellung von GGE, seinem britischen Distributor, erhalten, der das Produkt in Einzelhandelsgeschäften in ganz Süd-London platziert hat. Bei dieser Nachbestellung handelt es sich um die erste Lieferung des Unternehmens in das Vereinigte Königreich, die TAAT Menthol enthält (in Großbritannien als "TAAT Green" verkauft).

Las Vegas und Vancouver, 22. Juli 2022 – TAAT Global Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FWB: 2TP) (das „Unternehmen“ oder „TAAT“) freut sich bekannt zu geben, dass es seine dritte Nachbestellung für TAAT von seinem britischen Vertriebspartner Green Global Earth („GGE“) erhalten hat. Dieser Kauf ist die zweite Bestellung, die in das Vereinigte Königreich geliefert wird, die die Version III („V3“) enthält, eine verbesserte Formulierung von Beyond Tobacco, dem nikotin- und tabakfreien Basismaterial von TAAT. Es wird auch die erste britische Lieferung sein, die auch die TAAT-Version mit Mentholgeschmack umfasst, die im Vereinigten Königreich unter dem Namen TAAT Green verkauft wird. Das Unternehmen plant, diese Lieferung ungefähr im September 2022 zu versenden. GGE wird TAAT über sein Vertriebsnetz im Einzelhandel sowie Plattformen zur Kundenbindung unterstützen, um das Bewusstsein und die Bereitschaft zum Wechsel bei erwachsenen Rauchern zu stärken.

Im Vereinigten Königreich wird TAAT seine unverwechselbaren Verpackungen nutzen und vom Druck auf die traditionellen Tabakunternehmen sowie andere Unternehmen mit Alternativprodukten profitieren können, die unter erhöhten regulatorischen Druck geraten sind. Bemerkenswert ist, dass TAAT vom National Health Service die vollumfängliche Genehmigung zur Vermarktung seines Produkts im Vereinigten Königreich erhalten hat.

GGE ist ein Distributor, der TAAT im Vereinigten Königreich im Sortiment führt, der kürzlich nach der ersten Bestellung im Jahr 2021 die dritte Nachbestellung für TAAT vorgenommen hat. GGE hat TAAT an zahlreichen Verkaufsstellen in Süd-London platziert und versucht, diese Marktpräsenz mit einer Aufstockung von TAAT aus Beyond Tobacco V3 auszubauen.

