Wirtschaft Wall Street dreht ins Minus - Snapchat schockt den Tech-Markt

New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Freitag nach einem freundlichen Start doch wieder Federn lassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 31.899,29 Punkten berechnet, 0,43 Prozent niedriger als am Vorabend.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 3.960 Punkten 0,9 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq Composite zu diesem Zeitpunkt mit rund 11.830 Punkten 1,9 Prozent schwächer. Ein echter Schocker waren die Aktien von Snapchat-Eigentümerin "Snap". Nach Veröffentlichung der Quartalszahlen am Vortag sackte das Papier nun knapp 40 Prozent ein.