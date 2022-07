Viertes WCIFIT zur Vertiefung der Zusammenarbeit durch CCI-ILSTC ins Leben gerufen

Chongqing, China (ots/PRNewswire) - Ein Nachrichtenbericht von iChongqing:



Die vierte Western China International Fair for Investment and Trade (WCIFIT)

Eröffnungsfeier und das 2022 CCI-ILSTC International Cooperation Forum wurden am

22. Juli im Südwesten Chinas in der Stadt Chongqing abgehalten.



Führende Persönlichkeiten und Experten aus allen Branchen erörterten auf dem

Forum, wie die unterstützende Rolle der regionalen Industrie- und Lieferkette

verbessert werden kann, und brachten neue Ideen zur Vertiefung der

internationalen Zusammenarbeit durch den neuen internationalen

Land-See-Handelskorridor (ILSTC) ein.