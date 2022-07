Wirtschaft Top-Ökonom Sinn hält neues EZB-Kriseninstrument für gefährlich

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Top-Ökonom Hans-Werner Sinn sieht die Europäische Zentralbank (EZB) auf einem gefährlichen Kurs. Die Währungsunion könne nur existieren, "wenn Staaten, die sich höher verschulden, höhere Zinsen zahlen müssen", sagte der frühere Präsident des Ifo-Instituts und Buchautor der "Welt am Sonntag".



In diesem Fall von einer nicht akzeptablen Fragmentierung der Eurozone zu sprechen, sei eine PR-Idee der EZB. "Zinsen sind eine Schulden- und Inflationsbremse. Dieser Selbststabilisierungsmechanismus der Marktwirtschaft wird mit dem neuen Instrument fundamental geschwächt", kritisierte der Ökonom. Am vergangenen Donnerstag hatte EZB-Chefin Christine Lagarde zeitgleich mit der Zinserhöhung das neue Kriseninstrument TPI angekündigt, das verhindern soll, dass hoch verschuldete Länder wie Italien deutlich höhere Zinsen als Deutschland zahlen müssen.