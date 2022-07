Liminal BioSciences gibt Einstellung der Entwicklung von Fezagepras bekannt

Laval, Quebec, und Cambridge, England (ots/PRNewswire) - Liminal BioSciences

Inc. (Nasdaq: LMNL) ("Liminal BioSciences" oder das "Unternehmen") gab heute

bekannt, dass es die Entwicklung von Fezagepras eingestellt hat.



Die Entscheidung, die Entwicklung von Fezagepras einzustellen, basiert auf den

Ergebnissen der klinischen Phase-1a-Studie mit einer ansteigenden Einzeldosis

("SAD"), die darauf hinweist, dass Fezagepras im Vergleich zu

Natriumphenylbutyrat als Stickstofffänger deutlich unterlegen ist. Die Mai 2022

begonnene klinische Phase-1a-Studie mit Fezagepras war als direkter Vergleich

mit Natriumphenylbutyrat konzipiert. Sie sollte uns weitere Daten liefern, mit

denen wir feststellen können, ob es sich lohnt, Fezagepras für eine der

möglichen Indikationen zu entwickeln, bei denen die Stickstoffbindung von

Vorteil ist. Die Empfehlung, das Entwicklungsprogramm für Fezagepras zu stoppen,

beruhte nicht auf Sicherheitsbedenken .





"Wir sind zu Beginn des 3. Quartals zu dieser entscheidenden, datengestütztenSchlussfolgerung in Übereinstimmung mit der zuvor veröffentlichten Prognosegekommen", erklärte Bruce Pritchard, Chief Executive Officer von LiminalBioSciences. "Aufgrund dieser Entscheidung können wir unsere Ressourcen aufunsere präklinischen Entwicklungsprogramme konzentrieren. Wir freuen uns darauf,den Markt über die erwarteten Meilensteine für die präklinischen Kandidatenunserer GPR84- und OXER1-Antagonisten zur Behandlung von Entzündungs-,Stoffwechsel- und Fibrosekrankheiten zu informieren. Zusätzlich zu diesenProgrammen prüfen wir weiterhin andere Entwicklungsmöglichkeiten, um unserePipeline zu erweitern."Informationen zu Liminal BioSciences Inc.Liminal BioSciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen fürEntwicklungsphasen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartigerniedermolekularer Therapeutika für Patienten mit entzündlichen, fibrotischensowie Stoffwechselkrankheiten konzentriert, wobei wir unsereWirkstoffforschungsplattform und einen datengesteuerten Ansatz nutzen. DasUnternehmen entwickelt derzeit GPR84-Antagonisten und OXER1-Antagonisten.Zusätzlich zu diesen Programmen untersucht das Unternehmen weiterhin andereEntwicklungsmöglichkeiten, um seine Pipeline zu erweitern.Liminal BioSciences ist in Kanada und in Großbritannien tätig.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne vonAbschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung undAbschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigenFassung. Einige der zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von