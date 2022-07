Der chinesische Schönheitsgigant S'Young erwirbt EviDenS de Beauté und markiert damit einen neuen Höhepunkt der CP-Kooperation

Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 17. Juli gab die S'Young Group Co., Ltd.

(S'Young, das Unternehmen) (300740.SZ) offiziell eine Vereinbarung mit EviDenS

de Beauté, einer französischen Luxus-Hautpflegemarke, zum Erwerb von Aktien

bekannt. EviDenS de Beauté führt die Marke und das Team auch nach der Übernahme

eigenständig weiter.



Als vertrauenswürdiger und bevorzugter China-Partner für globale

Schönheitsmarken ist S'Young bestrebt, Win-Win-Partnerschaften mit ausländischen

Marken aufzubauen und einen langfristigen Wert in der Verbindung und dem

Wachstum auf dem chinesischen Markt zu teilen. Mit EviDenS de Beauté nutzte

S'Young das ursprüngliche "CP"-Kooperationsmodell (China Partner + Couple) und

unterstützte die französische Marke durch einen allumfassenden Ansatz, der alle

Dimensionen und Omni-Channel-Unterstützung bietet und so der Marke hilft, auf

dem chinesischen Markt von 0 auf 1 zu kommen und ein einzigartiges

Luxusmarkenimage aufzubauen. Die Übernahme markiert eine Vertiefung des

CP-Kooperationsmodells und eine höhere Stufe der Zusammenarbeit beim Erwerb von

Beteiligungen, bei Investitionen und bei der strategischen Zusammenarbeit

entsprechend den Wünschen und Bedürfnissen der ausländischen Marke.