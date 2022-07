Wirtschaft Netzagentur fordert ein Fünftel Gas-Einsparung von Industrie

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat die Unternehmen für zu geringe Anstrengungen in der Gaskrise kritisiert und verlangt, dass die Betriebe auf ein Fünftel ihres Bedarfs verzichten. "Nicht nur die privaten Haushalte müssen verstärkt Energie sparen. Auch die Industrie muss mehr tun, als sie bisher in Aussicht gestellt hat", sagte Müller der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS).



"Wenn wir in einer Mangellage zwangsweise das Gas abstellen: Das wäre das viel schlimmere Szenario. Um das zu vermeiden, sollten wir im Schnitt 20 Prozent Einsparung über alle Bereiche hinweg erzielen."