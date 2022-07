DAX – offener Öl-Hahn = Kursexplosion

In diesem Tenor habe ich in dieser Woche eine Überschrift gelesen und mich als Technischer Analyst wie immer gefragt, woher der Autor dieser Titelzeile dies wohl wissen will. Es kam, wie so oft, dann doch etwas anders. Der DAX konnte zwar zum Wochenstart deutlich zulegen. Als aber klar wurde, dass die gewartete Gas-Pipeline, doch wieder in Betrieb genommen wird (wenn auch nicht in dem Maße wie zuvor), gab es eben keine Kursexplosion. Die Marktteilnehmer bewerten nun einmal Nachrichten, gleich aus welcher Ecke diese stammen, so wie es die Gesamtheit sieht und nicht, wie ein einzelner Autor, Analyst oder sonstige „Schreiberlinge“ diese bewerten. Hätte es eine Kursexplosion gegeben, wäre der DAX sicher über die Abwärtstrendlinie gestiegen. So hat er diese Linie aber zum wiederholten Male touchiert und ist zunächst an ihr abgeprallt. Die Indikatoren, die inzwischen in den überkauften Bereich gestiegen sind, kippen derzeit ab und stehen kurz vor Verkaufssignalen. Nur der MACD-Indikator zieht noch nach oben, dürfte aber ebenfalls wieder nach unten abkippen. Die Umsätze sind in der Anstiegsbewegung weiterhin auf niedrigem Niveau geblieben, was sich in der anstehenden Ferienzeit auch kaum nachhaltig ändern dürfte. Ohne entsprechende Impulse und Umsätze, dürfte auch in der kommenden Woche ein Ausbruch nach oben schwer fallen.

Dow Jones – Ausbruch geglückt, Pull-Back wahrscheinlich

Was dem DAX noch nicht gelungen ist, hat der Dow Jones geschafft. Der Ausbruch aus dem steilen und weniger steilen Abwärtstrend ist dynamisch gelungen. Allerdings sollte nun nicht damit gerechnet werden, dass es einfach so weiter nach oben geht. Es ist üblich, dass nach einem solchen Ausbruch ein Pull-Back an die Ausbruchslinie erfolgt. Dafür sprechen auch die Indikatoren, die bereits im überkauften Bereich wieder nach unten abkippen. Auch der Umsatz ist weiterhin auf niedrigem Niveau stabil. Daher sollte eine Korrekturbewegung in den kommenden Tagen nicht verwundern.

Gold – vermutlich nur eine Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste.

Es ist also genau so gekommen, dass Gold die untere Grenze der Unterstützungszone getestet hat. Für einen Durchbruch nach unten waren die Indikatoren schon zu fortgeschritten und der Abstand zur 21-Tage-Durchschnittslinie zu groß. Somit musste eine Gegenbewegung erfolgen. Wie nachhaltig diese nun ausfallen wird hängt zum einen mit der Gesamtsituation (Inflation, Krieg ect.) zusammen, aber auch damit, wieviel Kraft die Marktteilnehmer aufbringen und wie groß das Vertrauen für einen Ausbruch ist. Die Kaufsignale bei den Indikatoren dürften das Edelmetall bis an die Durchschnittslinie führen können. Viel mehr sollte kurzfristig aber kaum zu erwarten sein.