Juli 2022



Status Quo

Der Krieg in der Ukra­ine und die Lock­downs in chi­ne­si­schen Groß­städten füh­ren – auf unter­schied­lichen We­gen – zu deut­lich er­höh­ten In­fla­tions­zahlen auf bei­den Sei­ten des At­lan­tiks. Die Zen­tral­ban­ken haben bis­her suk­zes­sive Zins­er­höh­ungen so­wie Li­qui­di­täts­ent­züge als Ge­ge­nmit­tel ver­an­laßt und wei­tere in Aus­sicht ge­stellt. Die Un­ter­neh­mens­um­sätze und -ge­winne waren im ver­gan­genen Quar­tal deut­lich rück­läu­fig und sig­nali­sieren eine kurz­zei­tige Re­zes­sion. Der kon­junk­turelle Aus­blick hat sich ein­ge­trübt.



Die Kapital­märk­te gehen auf­grund des­sen von einem we­niger re­strik­tiven Kurs der Zen­tral­ban­ken aus. Asia­tische Ak­tien leg­te in den ver­gan­genen vier Wo­che so stark wie seit zwei Jah­ren nicht mehr zu. US-Ak­tien schei­nen sich suk­zes­sive zu sta­bi­li­sieren. Le­dig­lich Eu­ro­pas In­dices – ins­be­son­dere die Deut­schen Dax und M-Dax – sind kurz­fris­tige Under­per­former, da die En­ergie­ver­sor­gung ins­be­son­dere aus Russ­land ver­meint­lich un­ge­klärt ist.