Ein Drittel der Firmen stellt Tankgutschein aus, Dienstleister bieten mehrHomeofficeIm Fokus stehen vor allem die gestiegenen Energiepreise und die damitverbundenen Kostensteigerungen für die Wege zum und den Aufenthalt amArbeitsplatz. So bieten 32% der Unternehmen ihren Mitarbeitenden für die Fahrtzur Arbeitsstätte Tankgutscheine. 21% gewähren einen allgemeinenFahrtkostenzuschuss. 19% haben ihr Homeoffice-Angebot ausgeweitet, umdurchschnittlich 8,5 Tage im Monat. Besonders die Dienstleistungsunternehmensetzen auf Remote Work. Ein Drittel der dortigen Unternehmen bietetdurchschnittlich 9 zusätzliche Homeoffice-Tage an."Viele Unternehmen sehen die Herausforderungen für ihre Belegschaft undreagieren pragmatisch mit berufsbezogener Unterstützung", resümiert Dr. CarolinHerbst, HR Group Director bei Randstad Deutschland. "Doch steuerfreie Sachbezügewie der Tankgutschein entlasten nicht alle Mitarbeitenden. Die Unterstützungmuss zur individuellen Situation der Mitarbeitenden passen. So wäre einigenArbeitnehmenden möglicherweise mit einem Verpflegungsgutschein mehr geholfen,sollten die Lebensmittelpreise weiter steigen. Andere profitieren stärker vonflexibleren Arbeitszeiten- und orten ", so die Randstad Expertin. In 22% derUnternehmen erhält laut den Befragungsergebnissen die Belegschaft eine einmaligeSonderzahlung. Einen Zuschuss zu den Stromkosten ihrer Mitarbeitenden zahltlediglich ein Bruchteil (1%).Ein Fünftel der Firmen zahlt InflationsausgleichEinige Unternehmen nehmen außerdem lohnspezifische Anpassungen vor. In jedemfünften Unternehmen wird ein zusätzlicher Inflationsausgleich gezahlt (18%).Bonuszahlungen sind in 14% der Firmen erfolgt und in 38% geplant. 37% derUnternehmen haben bereits die Löhne erhöht. "Neben finanzieller Unterstützungzählt auch die persönliche und soziale Betreuung", mahnt die Randstad Expertin.