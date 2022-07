Verband der Sparda-Banken begrüßt Abschied vom Negativzins

Frankfurt (ots) - "Wir haben lange auf diesen alternativlosen Schritt der EZB

gewartet. Endlich hat sie die Realität anerkannt und die längst überfällige

Zinswende herbeigeführt. Bereits im Juli 2021 haben wir uns gemeinsam mit dem

ehemaligen Verfassungsrichter Prof. Paul Kirchhof für das Ende der

Negativzinspolitik eingesetzt und unsere Forderungen an die Politik, EZB und

Bundesbank, herangetragen. Heute stehen wir vor den Folgen der verfehlten EZB

Zinspolitik - einer massiven Inflation mit Implikationen auf Wirtschaft und

Gesellschaft in unsicheren Zeiten. Ihren einzigen Auftrag, die Preisstabilität

zu gewährleisten, hat die EZB verletzt. Nun sendet sie ein überfälliges Signal

für die Normalisierung der Geldpolitik. Unsere Kunden profitieren von der

Zinsentwicklung, so werden die Verwahrentgelte bei den Sparda-Banken zeitnahe

abgeschafft. Eines sollte aber ab jetzt klar sein: eine solche Verletzung des

Kernauftrags der EZB darf sich nicht wiederholen", so der Vorstandsvorsitzende

des Verbandes der Sparda-Banken, Florian RENTSCH.



Zum Buch "Geld im Sog der Negativzinsen"