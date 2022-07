Zu enger Kontakt? Porsches 'falsche Worte' über Lindner-Austausch

BERLIN (dpa-AFX) - Konnte Porsche-Chef Oliver Blume dank eines guten Drahtes zu FDP-Chef Christian Lindner Einfluss auf Entscheidungen der Ampel-Koalition nehmen? Oder hat der erfolgsverwöhnte Manager, der ab September auch den Volkswagen -Konzern leiten soll, auf einer Betriebsversammlung Ende Juni einfach nur ein bisschen angegeben, als er über Entscheidungsprozesse zur Zukunft des Verbrennermotors berichtete? Klar ist: Glücklich über seine Äußerungen ist Blume heute nicht mehr.

Nach einiger Aufregung hat sich der Porsche-Chef am Wochenende dafür entschuldigt. Er habe in einer firmeninternen Veranstaltung in Bezug auf Kontakte zum Thema synthetische Kraftstoffe "falsche Worte" gewählt, sagte der 54-Jährige der "Bild am Sonntag". "Dadurch ist ein falscher Eindruck entstanden. Das tut mir leid." Die FDP hatte die Darstellung eines engen Austausches zwischen Blume und Parteichef Lindner bereits zuvor klar zurückgewiesen.