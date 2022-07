China schickt Labor-Modul 'Wentian' zur neuen Raumstation

PEKING (dpa-AFX) - China hat das zweite Modul für seine im Bau befindliche Raumstation "Tiangong" (Himmelspalast) ins All gebracht. Wie im chinesischen Staatsfernsehen zu sehen war, hob das Labor-Modul "Wentian" am Sonntag vom Weltraumbahnhof Wenchang in der südchinesischen Inselprovinz Hainan ab.

Eine Rakete vom Typ "Langer Marsch 5B" brachte das Modul innerhalb weniger Minuten in die Erdumlaufbahn. Chinas Raumfahrtbehörde sprach nach dem Start von einem "vollen Erfolg". Das neue Modul soll an das Kernmodul "Tianhe" andocken, das bereits im vergangenen Jahr ins All gebracht wurde.