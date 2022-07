BERLIN (dpa-AFX) - Die Forderung von Kassenärzte-Chef Andreas Gassen nach einer Aufhebung aller Isolations- und Quarantänepflichten mitten in der Corona-Sommerwelle ist auf Widerspruch gestoßen. "Infizierte müssen zu Hause bleiben. Sonst steigen nicht nur die Fallzahlen noch mehr, sondern der Arbeitsplatz selbst wird zum Sicherheitsrisiko", schrieb Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Samstag auf Twitter. Auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) kritisierte, der Vorschlag komme zur Unzeit. Andere pflichteten Gassen bei - zumindest bei seiner Einschätzung der derzeitigen Corona-Lage.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei über 700 - seit einiger Zeit gehen Experten aber von einer deutlichen Untererfassung der tatsächlichen Corona-Fälle aus. Auf den Intensivstationen der Kliniken ist die absolute Patientenzahl derzeit doppelt so hoch wie zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Das eigentliche Problem sieht Gassen jedoch nicht in den vielen Infektionen, sondern darin, dass positiv Getestete auch ohne Symptome mehrere Tage zu Hause bleiben müssen, wie der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte. "Dadurch entstehen die Personalengpässe in den Kliniken und anderswo." Man müsse zurück zur Normalität. "Wer krank ist, bleibt zu Hause. Wer sich gesund fühlt, geht zur Arbeit. So halten wir es mit anderen Infektionskrankheiten wie der Grippe auch."