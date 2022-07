Etappensieg / Kommentar von Sascha Kircher zum Frankfurter Flughafen

Mainz (ots) - Gerade noch mal gutgegangen. Am Wochenende ist der größte deutscheVerkehrsflughafen an einer Blamage vorbei geschrammt. Der ausgedünnte Flugplan,zusätzliches Personal, vor allem aber die Disziplin und Geduld der Reisendenverhinderten den GAU. Ein Etappensieg, das belegt das gleichzeitige Chaos amFlughafen Köln/Bonn, wo manche bis zu sieben Stunden in der Schlange vormSicherheitscheck standen. Außerdem hängt über allem nach wie vor dasDamoklesschwert eines Pilotenstreiks im Sommer. Diese Eskalation sollte sich dieVereinigung Cockpit gründlich überlegen, schließlich hielt sich das Verständnisder Passagiere für den Lokführerstreik im vergangenen Sommer in sehrüberschaubaren Grenzen. Vor allem muss nun mit Hochdruck daran gearbeitetwerden, dass Hunderte Reiserückkehrer nach ihrem Urlaub kein Fiasko erleben. ZurErinnerung: Die gerade begonnenen Ferien enden im September, wenn wir vielleichtschon wieder vor ganz anderen Problemen stehen. Was ist eigentlich aus denMitarbeitern aus der Türkei geworden, die man befristet anwerben wollte und dievon der Politik als Allheilmittel angepriesen wurden? Stattdessen bietetFlughafenbetreiber Fraport bizarre Lösungsvorschläge, indem er Passagiere allenErnstes ermahnt, keine schwarzen Koffer mitzubringen - der Einheitslook mache"die Identifizierung der Gepäckstücke sehr zeitintensiv". Die Bürger sollen alsomit bunten Taschen helfen, hausgemachte Missstände und miserablesPersonalmanagement auszubügeln. Zynisch gesagt: So kann man die (einstige)Qualitätsmarke "Made in Germany" auch beschädigen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/65597/5280426OTS: Allgemeine Zeitung Mainz