Özdemir FDP setzt Tierhaltung in Deutschland aufs Spiel

Osnabrück (ots) - Özdemir: FDP setzt Tierhaltung in Deutschland aufs Spiel



Agrarminister kritisiert Blockade bei Finanzierung besserer Ställe



Osnabrück. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir wirft der FDP vor, die

Zukunft der Tierhaltung in Deutschland aufs Spiel zu setzen. Im Interview mit

der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte der Grünen-Politiker: "Ich hätte mir

als Vegetarier nicht träumen lassen, die FDP einmal davon überzeugen zu müssen,

dass wir auch künftig gutes Fleisch aus Deutschland auf den Tisch bekommen."

Innerhalb der Ampel-Koalition wird derzeit über die Finanzierung besserer Ställe

gestritten. Die FDP lehnt eine Anhebung der Mehrwertsteuer auf tierische

Produkte, aber auch eine Tierwohlabgabe ab. Özdemir warnte: Werde der Konflikt

nicht gelöst, werde Fleisch künftig importiert statt in Deutschland produziert.

"Das kann auch die FDP nicht wollen."