FRANKFURT (dpa-AFX) - Größere Schwankungen am deutschen Aktienmarkt könnten auch in der neuen Woche die Nerven der Anleger strapazieren. Themen mit Potenzial, die Kurse in die eine oder andere Richtung zu treiben, gibt es genug. Denn: Hierzulande nimmt die Berichtssaison Fahrt auf und die nächste Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed steht an. Zudem werden eine Reihe wichtiger Konjunkturdaten veröffentlicht. Im Fokus bleiben auch die Gaslieferungen aus Russland und die politischen Entwicklungen in Italien nach dem Rücktritt von Mario Draghi als Ministerpräsident. Für den Leitindex Dax geht es damit in der neuen Woche um nichts weniger, als um die Verteidigung der zurückeroberten 13 000 Punkte.

"Mit der Wiederaufnahme der Gaslieferungen ist einige Nervosität aus dem Markt gewichen", sagt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners und erhofft sich zumindest von dieser Seite "etwas mehr Ruhe". Doch "das Politdrama in Italien bleibt für den Sommer eines der größten und bedrohlichsten Themen für Aktien, Renten und den Euro". Die Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch dagegen könnte ihm zufolge womöglich ein "Non-Event" werden, falls die Zinsen in den USA wie erwartet um 0,75 Prozentpunkte angehoben werden. Ein solcher Schritt sei am Markt bereits eingepreist.