Insgesamt verfolgt das Paar EUR/SEK seit den Verlaufstiefs um 9,8641 SEK aus November 2021 wieder einen Aufwärtstrend, zeitweise konnten Zugewinnen auf 10,9051 SEK vollzogen werden und reichten temporär über eine Aufwärtstrendbegrenzung hinaus. Dieses hohe Niveau konnte allerdings auf Dauer nicht gehalten werden, nur wenig später tauchte das Paar an die zentrale Unterstützung gelegen um 10,25 SEK wieder ab. Ein neuerlicher Kursanstieg an diese Trendlinie im Sommer dieses Jahres brachte Verlaufshochs bei 10,8098 SEK hervor, dort wurde auf einen Pullback hingewiesen, dieser reichte geradewegs in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts um 10,3985 SEK abwärts. An dieser Stelle könnte nun eine mehrere Tage andauernde Erholungsbewegung auf die vorausgegangenen Verluste starten.

Großen Support erreicht

Mit dem Pullback zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt hat das Paar EUR/SEK auch eine wichtige Unterstützungszone aus der ersten Jahreshälfte erreicht, diese könnte im besten Fall nun eine mehrere Tage andauernde Erholungsbewegung auslösen. Oberhalb von 10,4637 SEK würden die Chancen auf einen Rücklauf zurück an 10,5075 SEK deutlich zunehmen, darüber jedoch maximal in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts sowie der Kursmarke von rund 10,60 SEK. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für ein kurzfristiges Long-Investment anbieten. Unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts würden allerdings empfindliche Rücksetzer in den zentralen Unterstützungsbereich zwischen 10,2500 von 10,2970 SEK drohen. Aufgrund der noch unsicheren Lage sollten vorzugsweise nur kleinere Handelsgrößen in Erwägung gezogen werden.