Große Brandherde in Griechenland - Feuer auch auf der Peloponnes

ATHEN (dpa-AFX) - In Griechenland haben große Waldbrände auch in der Nacht zum Montag weiter gewütet. Im Nordosten des Landes brannte es im Nationalpark Dadia den fünften Tag in Folge. Dort waren 320 Feuerwehrleute mit 68 Löschzügen sowie sechs Löschflugzeuge und zwei Hubschrauber im Einsatz. Auch das Militär war zur Unterstützung vor Ort.

