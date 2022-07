FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat zu Beginn der Woche weiter an der Marke von 1,02 US-Dollar notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0197 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0190 Dollar festgesetzt.

