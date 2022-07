JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Roche nach den vorgelegten Quartalszahlen und den bekräftigten Jahreszielen von 370 auf 300 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Chancen für Pipeline getriebene Anhebungen der Schätzungen in den kommenden 18 bis 24 Monaten seien begrenzt, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie zum Pharmakonzern./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2022 / 01:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2022 / 01:08 / BST





