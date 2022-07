FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Dax winkt nach der starken Vorwoche am Montag eine schwächere Eröffnung. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax den deutschen Leitindex knapp ein halbes Prozent tiefer auf 13 194 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird ähnlich deutlich im Minus erwartet.

In der vergangenen Woche hatte der Dax drei Prozent gewonnen und sich damit weiter von seinem jüngsten Tief seit November 2020 bei 12 390 Punkten abgesetzt. Am US-Aktienmarkt waren dann am Freitag vor allem Technologiewerte nach Enttäuschungen aus dem Internetsektor unter Druck geraten.