Gold stabil

Wirtschaftsminister Robert Habeck plant, die Braunkohlekraftwerke wieder ans Netz zu nehmen, will öffentliche Gebäude nicht mehr heizen und den Betrieb von privaten Schwimmbädern verbieten. Zitat: „Der Gasverbrauch muss weiter runter“.Ungarn verhandelt mir Russland über den zusätzlichen Kauf von 700 Mio Kubikmeter Gas.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar zulegen (aktueller Preis 54.377 Euro/kg, Vortag 54.114 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber gibt nach (aktueller Preis 18,54 $/oz, Vortag 18,75 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 871 $/oz, Vortag 872 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 1.895 $/oz, Vortag 1.815 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 102,71 $/barrel, Vortag 104,95 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,3 % oder 1,3 auf 103,1 Punkte. Bei den Standardwerten geben Agnico 2,4 % und Yamana 2,0 % nach. Endeavour verbessert sich 0,2 %. Bei den kleineren Werten fallen Calibre 5,6 % und Oceana 4,6 %. Vista kann 3,9 % zulegen. Bei den Silberwerten geben Coeur 4,7 %, SSR 3,2 % und Gatos 3,1 % nach. Bear Creek ziehen 5,1 % und New Pacific 4,7 % an.