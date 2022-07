Yamaha und Tomplay starten Partnerschaft, um das tägliche Musiklernen zu einem einzigartigen Erlebnis zu machen

RELLINGEN, Deutschland und PULLY, Schweiz, 25. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Die Yamaha Music GmbH, der weltweit führende Musikinstrumenten-Hersteller, und Tombooks, der Erfinder interaktiver Musiknoten und der Tomplay-App, die die Musikausbildung revolutioniert hat, gaben heute eine Partnerschaft bekannt. Yamaha-Kunden erhalten einen kostenlosen dreimonatigen Premium-Zugang zur Tomplay-App, die unbegrenzten Zugriff auf mehr als 40.000 interaktive Musiknoten für 28 verschiedene Instrumente und in allen Schwierigkeitsstufen bietet.

Mit seiner einzigartigen Lernplattform bietet Tomplay allen Musikern die Möglichkeit, ihr Instrument zusammen mit hochwertigen Aufnahmen von professionellen Musikern zu spielen. Dank einer einzigartigen Technologie laufen die interaktiven Partituren automatisch mit der Musik auf dem Bildschirm ab und sorgen so für ein beeindruckendes Konzertsaal-Erlebnis. Mit Funktionen wie der Steuerung der Ablaufgeschwindigkeit der Partitur, dem Abspielen ausgewählter Passagen in der Schleife und der Möglichkeit, sich selbst beim Spielen aufzunehmen, macht Tomplay das Musiklernen effektiver und intensiver. Tomplay wird von mehr als 1 Million Musikern in 157 Ländern genutzt.