First Hydrogen startet Tests mit bedeutendem Flottenkonsortium

Vancouver, B.C., 22. Juli 2022 - Vancouver, British Columbia - First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft First Hydrogen Limited mit dem britischen Aggregated Hydrogen Freight Consortium (AHFC) zusammenarbeiten wird. Das Konsortium bringt Betreiber der größten britischen Flotten von Transportern und LKWs sowie die führenden Akteure der Wasserstoffindustrie zusammen, unter anderem Wasserstoffproduzenten, Belieferer von Wasserstofftankstellen und Fahrzeughersteller. Das AHFC steht unter der Leitung von Element Energy und hat die folgenden Mitglieder: Air Products, Anglo American, Hyundai, Toyota und BOC (ein Mitglied von The Linde Group). Das Konsortium arbeitet mit großen britischen Flottenbetreibern zusammen, um die kommerzielle Einführung von mit Brennstoffzellen angetriebenen Transportern und LKWs sowie die Infrastruktur für Wasserstofftankstellen schneller voranzubringen.

First Hydrogen hat bereits Interesse daran geäußert, mit zehn (10) Flottenbetreibern Versuche mit zwei Demo-Fahrzeugen des Unternehmens, mit Wasserstoffzellen angetriebenen leichten Nutzfahrzeugen (LCV), durchzuführen. Zu den Flottenbetreibern gehören Telekommunikationsunternehmen, Expresslieferdienste, nationale Versorgungseinrichtungen und nationale Infrastrukturunternehmen, eine britische Supermarktkette, ein nationaler Pannen- und Abschleppdienst, eine Ambulanzfahrzeugflotte, eine nationale Flotten-Leasinggruppe und ein CO2-neutraler Technologiekonzern. Die Flottentests werden an mehreren britischen Standorten durchgeführt – von West-London und Birmingham über Sheffield bis nach Tees Valley und Aberdeen. Die Flottentests versetzen die Betreiber in die Lage, den Betrieb, das Erfahrungsspektrum und die betrieblichen Flexibilitätsvorteile in Echtzeit zu testen.

Parallel zu dieser Ankündigung wird bestätigt, dass die beiden Demonstrationsfahrzeuge von First Hydrogen mit Wasserstoffzellen angetriebenen leichten Nutzfahrzeugen (LCV) noch in diesem Monat in Großbritannien getestet und in Betrieb genommen werden sollen. Dies umfasst die Integration einer Fcgen-LCS-Wasserstoffbrennstoffzelle von Ballard Power Systems in zwei eTGE-Fahrzeuge von MAN. Es wird erwartet, dass die Fahrzeuge im 4. Quartal 2022 straßentauglich sind, und die Tests durch Kunden im realen Einsatz dürften Anfang 2023 starten.