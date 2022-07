Führungskräfte der Mitteldeutschen Flughafen AG werden von relations auf den Boom in der Luftfahrt vorbereitet

Hamburg/Leipzig (ots) - ++Programm für Führungskräfte: Fit für die Zukunft++



"In jeder Krise steckt auch eine Wachstumschance." Micha Beier, Leiter der

Konzernpersonalpolitik der Mitteldeutschen Flughafen AG in Leipzig, weiß wovon

er spricht.



Das Unternehmen stellt sich im Rahmen des Transformationsprojekts "Zukunft 2023"

gerade neu auf. "Die Folgen der Corona-Pandemie haben uns an unterschiedlichen

Punkten getroffen. Neben drastischen Rückgängen in der Passage wächst unser

Frachtsegment deutlich", erläutert der Human Resources-Manager. "Wir haben die

Zeit der Pandemie genutzt und uns mit einer Reorganisation neu und schlagkräftig

aufgestellt. Als Garanten für den Erfolg dabei sehen wir unsere Führungskräfte."

Bei der Entwicklung der Manager der oberen Führungsebenen wird die

Mitteldeutsche Flughafen AG vom Hamburger Beratungsunternehmen relations GmbH

unterstützt. Jüngster Schritt ist die Implementierung der ersten Module der

Führungskräfteentwicklung. Mit denen wird seit Ende Mai gearbeitet. Mit Erfolg.