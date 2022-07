Wirtschaft DAX lässt zu Handelsstart nach - Energiepreise uneinheitlich

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX hat zu Handelsstart am Montag weiter nachgelassen. Gegen 9:30 Uhr standen 13.175 Punkte auf der Anzeigetafel im Frankfurter Börsensaal, ein Minus von 0,6 Prozent gegenüber Freitagsschluss.



VW- und Porsche-Papiere gaben nach dem am Freitagabend nach Xetra-Schluss angekündigten Abgang von VW-Chef Herbert Diess mit am kräftigsten nach, auch Sartorius, Siemens Health und Zalando waren mit Abschlägen von deutlich über einem Prozent am Ende der Kursliste zu finden. Zu den wenigen Kursgewinnern gehörte mal wieder die extrem volatile Aktie des Essenslieferanten Hellofresh, daneben waren Merck, Deutsche Börse, Beiersdorf und Deutsche Bank signifikant im Plus. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 27.699,25 Punkten geschlossen (-0,77 Prozent).





