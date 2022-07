Die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) befindet sich bereits seit dem Jahresbeginn in einer Abwärtsbewegung, die am 30.6.22 bei 84,28 Euro ihren vorläufigen Tiefpunkt fand. Danach konnte die Aktie zeitweise wieder die 90-Euro-Marke zurückerobern. Nach der Senkung der Gewinnprognose für das laufende Jahr geriet der Aktienkurs allerdings neuerlich unter Druck.

Wegen des wachsenden und gut laufenden Cloud-Geschäfts bekräftigten Experten in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 115 Euro (Deutsche Bank) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die SAP-Aktie. Wenn die SAP-Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 91,50 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest wieder ihr Niveau von Anfang Juni bei 95,60 Euro erreichen kann, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.