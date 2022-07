Wirtschaft Ifo-Geschäftsklimaindex im Juli gesunken - Pessimismus verbreitet

München (dts Nachrichtenagentur) - Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist im Juli von nachträglich korrigierten 92,2 auf nunmehr 88,6 Punkte gesunken, und damit deutlich stärker als von Experten erwartet. Der aktuelle Stand sei der niedrigste Wert seit Juni 2020, teilte das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München am Montag mit.



Analysten hatten für Juli im Mittel einen Rückgang lediglich auf etwa 90 Punkte erwartet. "Hohe Energiepreise und drohende Gasknappheit belasten die Konjunktur", hieß es vom Ifo-Institut. Deutschland stehe "an der Schwelle zur Rezession".