Tools und Kommunikation rund um Bewerbungsverfahren: optimierungsbedürftig





So kommt der Greenhouse Candidate Experience Report, eine Umfrage unter mehr als1.500 Arbeitnehmer:innen und Arbeitssuchenden in Deutschland, UK, den USA undIrland zu dem Ergebnis, dass 53 Prozent der in Deutschland Stellensuchenden vonzeitaufwändigen Einstellungsverfahren nicht überzeugt sind und von denUnternehmen ein moderneres Recruitingerlebnis erwarten. Fast 70 Prozent derArbeitssuchenden gaben an, dass sie eine Bewerbung nicht abschicken, wenn dasAusfüllen des Online-Bewerbungstools länger als 15 Minuten dauert. Fast 58Prozent der Bewerber:innen erwarten, dass sie innerhalb einer Woche oder wenigereine Antwort auf ihre erste Bewerbung vom Unternehmen erhalten. Und 61 Prozentder Arbeitssuchenden wünschen sich Feedback zu einem Vorstellungsgespräch." Die Umfrageergebnisse zeigen, dass es vielen Unternehmen nicht gelingt, einpositives und integratives Einstellungserlebnis zu schaffen. Bei fast 40 Prozentder befragten deutschen Bewerber:innen wurde der Name in einemVorstellungsgespräch schon einmal falsch ausgesprochen. Die korrekte Aussprachedes Namens einer Person (https://www.greenhouse.io/blog/say-my-name-introducing-candidate-name-pronunciation) ist hingegen nicht nur eine Frage der Höflichkeit,sondern auch eine wichtige Voraussetzung für echte Inklusion am Arbeitsplatz unddie Schaffung einer Kultur der Zugehörigkeit ", erklärt Colm O'Cuinnean, GeneralManager EMEA bei Greenhouse.DE&I bereits zentraler Aspekt im BewerbungsverfahrenWeiterhin belegt der Candidate Experience Report, dass das DE&I-Engagement(Diversity, Equity & Inclusion, kurz DE&I) für Arbeitssuchende allerAltersgruppen nach wie vor von entscheidender Bedeutung ist, wenn sie sich umeine neue Stelle bewerben. So berücksichtigt die große Mehrheit (85 Prozent) derbundesweiten Bewerber:innen bei der Auswahl der Unternehmen, bei denen sie sichbewerben, welche Anstrengungen in Sachen DE&I unternommen werden. Der Grund: DasEngagement eines Unternehmens in Bezug auf DE&I ist ein Indikator für die imUnternehmen gelebte Kultur und diese ist letztlich ausschlaggebend dafür, dasssich Bewerber:innen für ein Unternehmen interessieren." Und genau deswegen muss die Einstellungsstrategie eines Unternehmens mehr seinals nur eine Aufzählung von Benefits. Es ist die erste Gelegenheit fürBewerber:innen festzustellen, ob die Kultur und die Mission des Unternehmens mitden eigenen Werten und Karrierezielen übereinstimmen. Unternehmen, dieKandidat:innen mit echtem Interesse begegnen und von Anfang bis Ende einintegratives, einladendes und flexibles Einstellungserlebnis bieten, heben sichvon der Masse ab ", weiß Colm O´Cuinnean."Die Ergebnisse der Umfrage sind ein Aufruf zum Handeln für alle Unternehmen.Trotz starker Marktunsicherheit befinden wir uns immer noch auf einemArbeitnehmer:innen-Markt, wo Bewerber:innen so deutlich wie nie zuvorkommunizieren, was sie von einem Arbeitgeber erwarten. Auch wenn vieleUnternehmen derzeit einen Einstellungsstopp verhängen, heißt das nicht, dass siesich nicht weiterhin mit der Personalbeschaffung befassen müssen. Genau jetztist die Zeit, Einstellungsprozesse zu optimieren, und ihre Teams nachhaltigaufzubauen. Andernfalls werden sie ihre Wettbewerbsvorteile verlieren, sobalddie Wirtschaft wieder anzieht", so Daniel Chait, CEO und Mitbegründer vonGreenhouse.Über den Greenhouse Candidate Experience Report (https://www.greenhouse.io/de/blog/key-learnings-from-the-2022-greenhouse-candidate-experience-report)Greenhouse befragte mehr als 1.500 Personen, von denen 1.305 Personen zumBefragungszeitpunkt in einem Beschäftigungsverhältnis standen, während dieübrigen 195 Personen auf der Suche nach einem Arbeitsplatz waren. DieTeilnehmer:innen stammten aus den USA, Großbritannien, Irland und Deutschland.