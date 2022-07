NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma SE von 110 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor der Berichtssaison der Sportartikelhersteller Europas habe sie ihre Erwartungen zusammengefasst, schreibt Analystin Grace Smalley in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Alles in allem rechne sie angesichts der Kundennachfrage und der Lagerbestandsaufstockungen in Nordamerika und Europa mit einem robusten Quartalsumsatz, der die Schwäche in der Volksrepublik China mehr als ausgleichen sollte. Die Profitabilität allerdings dürfte erneut schwach gewesen sein. Wegen höherer Zinsen habe sie zudem ihre Bewertungen angepasst, so auch für Puma./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2022 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------





Rating: Overweight

Analyst: JPMorgan

Kursziel: 90 Euro