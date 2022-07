Hella-Mutter Faurecia schneidet besser ab als erwartet - Halbjahresverlust

NANTERRE (dpa-AFX) - Der französische Autozulieferer Faurecia hat im ersten Halbjahr den Mangel an Halbleitern und die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs zu spüren bekommen. Zudem belasteten die Lockdowns in China das Geschäft, wie die Hella-Mutter am Montag in Nanterre mitteilte. Während die Erlöse vor allem dank des Zukaufs des deutschen Scheinwerfer-Spezialisten Hella kräftig zulegten, rutschte das Unternehmen nach Steuern aufgrund von Kosten für die Übernahme und Einmalaufwendungen für das Russland-Geschäft in die Verlustzone.

Am Aktienmarkt kamen die Zahlen dennoch gut an. Die Aktie legte zuletzt um mehr als fünf Prozent zu. Der französische Autozulieferer habe ein starkes erstes Halbjahr hinter sich, schrieb Analyst Himanshu Agarwal vom Investmenthaus Jefferies in einer ersten Reaktion. Wichtige Kennziffern wie etwa das Umsatzwachstum aus eigener Kraft und das bereinigte operative Ergebnis hätten die Erwartungen übertroffen.